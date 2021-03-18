ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات التعليمية الوهمية بالدقهلية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:49 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربيني
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية القمة للتمريض)، الكائن مقرها في (مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.


كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (الأكاديمية الأمريكية للتدريب "تمريض")، الكائن مقرها في (حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي يداهم كيانات وهمية بالجيزة

بعد مداهمة التعليم العالي كيانات وهمية بالجيزة.. تفاصيل تطبيق الضبطية القضائية.. ومصير الطلاب بهذه المعاهد وتحذيرات من مكتب التنسيق

التعليم العالي توضح مصير طلاب الكيانات الوهمية

التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

لطلاب تنسيق 2021/2022.. تعرف على كيفية التمييز بين الكيانات الوهمية والجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في دمياط

ترشيحاتنا

بعد إصابته مع بيراميدز.. قرار جديد من البدري بشأن رمضان صبحي مع منتخب مصر

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

10 % من العقود.. تفاصيل الرسوم المتسببة فى رفض لاعبى الزمالك نزول التدريبات

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل

أول تحرك برلماني بشأن امتناع تداول العملات الورقية الرسمية في وسائل النقل

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج معروضة للبيع في مزاد علني.. صور

بإطلالة رياضية.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار على إنستجرام

بماكياج لافت.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام