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مرأة

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الخميس 18/مارس/2021 - 04:22 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة تبرز جمالها.

وتألقت بها ريهام ايمن، ببلوفر أنيق وبسيط باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها 

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي الطبيعي التي تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة مع وضع سلسلة حول الرقبة.

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