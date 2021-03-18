عالم بـ الأوقاف ينهمر في البكاء على الهواء بسبب طفل.. فيديو

دخل الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف، فى حالة بكاء شديد على الهواء، أثناء الحديث عن أطفال الشوارع، وحديثه عن طفل يدعى كريم.









وقال رضوان خلال حواره ببرنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن مشاهدة الأطفال فى الشوارع يؤلم القلب، مطالبًا المواطنين بعدم القاء الأطفال فى الشوارع.









وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين ينجبون أطفالا كثيرين، وبعد ذلك يتركونهم لـ الشارع فيصبحون أطفال شوارع، ولفت إلى أن كل شخص هو من يحدد مستقبل أسرته، فالشخص الذى ينجب طفلًا واحدًا ويستطيع تعليمه أفضل من الذى ينجب أكثر ويتركهم فى الشارع.







