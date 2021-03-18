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عالم بـ الأوقاف ينهمر في البكاء على الهواء بسبب طفل.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 05:57 م
عالم بـ الأوقاف ينهار
عالم بـ الأوقاف ينهار من البكاء
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البهي عمرو
دخل الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف، فى حالة بكاء شديد على الهواء، أثناء الحديث عن  أطفال الشوارع، وحديثه عن طفل يدعى كريم.


وقال رضوان خلال حواره ببرنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن مشاهدة الأطفال فى الشوارع يؤلم القلب، مطالبًا المواطنين بعدم القاء الأطفال فى الشوارع.


وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين ينجبون أطفالا كثيرين، وبعد ذلك يتركونهم لـ الشارع فيصبحون أطفال شوارع، ولفت إلى أن كل شخص هو من يحدد مستقبل أسرته، فالشخص الذى ينجب طفلًا واحدًا ويستطيع تعليمه أفضل من الذى ينجب أكثر ويتركهم فى الشارع.


وحكى موقفا تعرض له وقال: "كنت جالسا فى سيارتى واذا بشاب يدعى كريم جاء لـ يعرض بعض الأشياء من أجل الشراء " حاجات جيب وبارفان"، وفى أثناء الحديث معه تبين أن والده متوفى ووالدته مريضة وتحتاج للعلاج وهو من يصرف على البيت وبعد إعطائه أموالا كان يريد تقبيل كل من أعطاه أموالا. واستمر الشيخ إسلام فى حالة بكاء على الهواء".
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