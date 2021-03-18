ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار طابا الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي ال 32 للمحافظة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي فى إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانيًا، ومن المقرر أن تتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء  يوم ١٦ من شهر فبراير الماضي.



يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم ١٦ فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة .. إليكم أحدث 7 أعراض

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال .. خطوة بخطوة

من أجل وجبة مجانية.. 150 شخصًا يغيرون أسماءهم إلى «سلمون» في هذه الدولة