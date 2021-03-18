شاهد.. لقاح كورونا المصري بعد موافقة هيئة الدواء عليه

أعلن الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج" مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، موافقة هيئة الدواء على تصنيع الجرعات الاولى من لقاح كورونا المصري covi vax.





وعرض الإعلامي أحمد فايق، اول صور للقاح كورونا المصري تمهيدا لبدء إجراء التجارب السريرية عليه.





وقال أحمد فايق:" مصر تسير بخطى ثابتة وتشارك العالم في التوصل إلى لقاح كورونا وهيئة الدواء المصرية منحت الترخيص لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية، بعدما تم نشر بحث عن اللقاح المصري في دوريات علمية عالمية وبعد نجاح التجارب على الحيوانات.





وأضاف أحمد فايق:" مصر سوف تكون أول دولة في الشرق الاوسط تتوصل إلى لقاح كورونا بسواعد مصرية 100%"، مضيفا:" دراسة وبحث اللقاح المصري تم نشرها في دورية علمية عالمية متخصصة والتي أثبتت فعاليته في مرحلة التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات".



