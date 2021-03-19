يوم الطبيب المصري.. وزيرة الصحة: الأطقم الطبية حائط الصد الأول لفيروس كورونا.. ونواب يشيدون بمجهود الأطباء وفريق التمريض.. ومطالب بإضافة الضحايا لقانون الشهداء

نائب بالشيوخ يطالب زيادة معاشات الأطباء واعتبارهم شهداء

صحة النواب: الجيش الأبيض يقوم بدور وطني وعلينا تحفيزهم ماديا ومعنويا

برلمانية تطالب بإضافة الأطباء الشهداء بـ كورونا لقانون الشهداء









قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن الأطقم الطبية حائط الصد الأول لفيروس كورونا، ولم يلتفتوا للعائد المادي المقدم لهم، مضيفة خلال كلمة لها باحتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري الـ43، إن الأطباء بذلوا جهودا لن ينساها الوطن، في التغلب على الصعاب والتحديات.





ومن جانبه أكد النائب أحمد أنور شاهين، عضو لجنة الصحة والسكان فى مجلس الشيوخ، أن فى يوم الطبيب نجد أن الطاقم الطبى والتمريض يد واحد يواجهون أشرس فيروس قاتل فى العالم و حالات الوفاة غير مسبوقة.





وقال شاهين، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه لابد من توفير الأدوات الوقائية للأطقم الطبية لحمايتهم ، و توفير الكمامات باعتبارها خط الدفاع الأول للجميع، مطالبا بزيادة الرواتب للأطباء و الطاقم التمريض ويجب تكريمها لأنه يد بيد مع الطبيب ، كما طالب بتنظيم العمل ورعاية الطبيب.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، بأنه سيتم مناقشة بند باعتبار الأطباء المتوفين فى الرعاية المركزة فى ظل فيروس كورونا شهداء وليست إصابة عمل، كما سنطالب بزيادة معاشات الأطباء.





فيما أكد النائب عبد المنعم شهاب ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه فى يوم الطبيب يجب تشجيع الجيش الابيض و تحفيزهم عمليا وماديًا و معنويًا، مشيرًا إلى أنهم يقومون بدور مهم ووطنى.





وأضاف شهاب فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه من الضرورى توفير كافة المستلزمات الطبية والإمدادات بالأكسجين للاكتفاء باحتياجات المرضى المصابين بكورونا، وعدم التهاون حرصا على صحة المواطنين.





وطالب أمين سر لجنة الصحة ، بزيادة البدلات والرواتب للأطقم الطبية واعتبارهم شهداء يحاربون من أجل الحفاظ على المواطن.





وفى السياق ذاته، قدمت النائبة سوزان شكرى ، عضو لجنة الصحة فى البرلمان، التقدير والتحية للجيش الأبيض و جميع العاملين بالقطاع الطبى بمناسبة يوم الطبيب المصرى فى ظل محاربتهم لوباء فيروس كورونا.





وأضافت شكرى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأطباء بذلوا مجهود وتضحيات فى مكافحة فيروس كورونا ، لافتة إلى أنهم المحك الرئيسى بمرضى الفيروس ، فلابد من توفير سبل الحماية وتأمينهم فى ظل هذه الأزمة من الاعتداء عليهم بسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وطالبت عضو لجنة الصحة، بإضافة الأطباء الشهداء لقانون الشهداء باعتبارهم شهداء فيروس كورونا المُستجد و ليست حالة وفاة بسبب إصابة عمل ومساواتهم بشهداء العمليات الحربية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة في المزايا والحقوق التي كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018.





جدير بالذكر أن الدكتور حسين خيري، النقيب العام لأطباء مصر، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المادية والاجتماعية للأطباء خلال أزمة كورونا.





وقال "خيري"، في كلمة له باحتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري الـ 43، إن الأطقم الطبية تحتاج لدعم كبير، خاصة ماديا، لمواجهة جائحة كورونا.





وطالب نقيب الأطباء بضم الأطقم الطبية لقانون الشهيد، بالإضافة إلى وضع قوانين تمنع الاعتداء على الأطقم الطبية.