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رياضة

مدحت شلبي يدافع عن حسام البدري ويرد على منتقدي قائمة المنتخب

الخميس 18/مارس/2021 - 11:45 م
حسام البدري
حسام البدري
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عمرو ابوبكر
شن الاعلامي مدحت شلبي هجوماَ شرساَ على منتقدي حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد الاعلان عن قائمة الفراعنة. 

وقال شلبي خلال تصريحاته في برنامج مساء اون تايم الذي يقدمه عبر فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن اختيارات حسام البدري لا غبار عليها ومن ينتقده لابد أن يقدم دلائل على اقواله. 

وأضاف شلبي أن الجدال على جنش وابو جبل، وزيزو واحمد سمير لاعب الجيش، وعلي جبر ام محمود علاء، لكن جدل لا يدعو للانتقادات فيعتبر المستويات بين هؤلاء متقاربا. 

وأكمل: استبعاد مروان محسن امر صحيح فهو مهاجم غير هداف مثل محمد شريف او حسام حسن الذين تم اختيارهما، واستبعاد صلاح محسن او طاهر محمد طاهر فهو امر طبيعي لانهما لا يملكون الخبرة الكافية لتمثيل المنتخب. 

وتابع: اما عن استبعاد محمد ابراهيم فهو أمر لابد الحديث عنه، فان اللاعب في الفترة الحالية يقدم مستوى مميزا مع سيراميكا كليوباترا، ولكن تعليق اللاعب على استبعادة ليس من الذكاء. 

وعن شريف اكرامي قال شلبي: كان من الضروري ان يفعل محمد ابراهيم مثل اكرامي الذي علق بذكاء على عدم ضمه لقائمة المنتخب. 

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر،
بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

 
وضمت القائمة من الأهلي:

الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي افشة،محمد شريف.

الزمالك:
جنش، الونش، احمد فتوح، طارق حامد، زيزو.

بيراميدز: 
عمر جابر، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد فاروق، اسلام عيسى. 

سيراميكا كليوباترا:
احمد ياسر ريان، عامر عامر.

سموحة:
 مصطفى فتحي، حسام حسن. 

طلائع الجيش: محمد بسام. 
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