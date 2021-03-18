دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا

أعلن عدد من الدول الأوروبية عن استئناف استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أمان اللقاح.





وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الخميس، إن ألمانيا ستستأنف استخدام اللقاح اعتبارا من يوم الجمعة.





وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن استئناف استخدام اللقاح من يوم الجمعة، وفي إسبانيا أعلنت وزيرة الصحة كارولينا دارياس عن استئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.





وأعلنت كذلك قبرص ولاتفيا وليتوانيا عن العودة لاستخدام اللقاح يوم الجمعة.



