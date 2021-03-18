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أخبار العالم

دول أوروبية تستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن عدد من الدول الأوروبية عن استئناف استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أمان اللقاح.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الخميس، إن ألمانيا ستستأنف استخدام اللقاح اعتبارا من يوم الجمعة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن استئناف استخدام اللقاح من يوم الجمعة، وفي إسبانيا أعلنت وزيرة الصحة كارولينا دارياس عن استئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وأعلنت كذلك قبرص ولاتفيا وليتوانيا عن العودة لاستخدام اللقاح يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تتغلب على آثاره الجانبية. ونفت الوكالة صلة اللقاح بحالات الجلطات الدموية التي تسببت بتعليق ما لا يقل عن 17 دولة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا".
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