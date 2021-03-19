نيرمين الفقي تفجر مفاجأة لأول مرة بشأن زوجها.. وتؤكد: هناك إعجاب متبادل .. فيديو

حلت النجمة نيرمين الفقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، وكشفت نيرمين تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية وعن ارتباطها بأحد الأشخاص، وأعلنت عن سبب اختفائها فى الفترة الماضية .









كشفت النجمة نيرمين الفقي، تفاصيل اختفائها فى الفترة الماضية، وقالت " كنت فى البيت".





وأضافت خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها لم تتزوج كما أشيع فى الفترة الأخيرة.





ولفتت أن الفترة التى جلست بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها.









وتفاعل جمهور برنامج معكم، لحظة دخول النجمة نيرمين الفقي، الاستوديو، وقام الجميع بالتصفيق لها.





وظهر على نرمين الفقى السعادة باستقبال الجمهور لها، وقامت بإرسال القبلات لـ الجمهور.













تألقت النجمة نيرمين الفقي، بالرقص على أغنية حلوة يابلدى، وفى الغناء وتفاعل الجمهور معها.





قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها من الصغر تعتمد على نفسها، موضحة "انها تحتاج لـ شخص يتحمل معها المسئولية، خاصة بعد وفاة والدتها".





وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها تحتاج لونس فى الحياة، وزوج تتسند عليه.





















قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها تلقت رسالة من معجب، موضحة أن الرسالة عبارة عن أغنية لـ نجاة.





وأضافت نرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك إعجاب متبادل، والحب بدأ من طرفه.





ولفتت إلى أنها ردت على الرسالة بـ ميرسي، وكشفت أن هذا الشخص محترم وأكدت أن هناك شعور لطيف.













قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها تحب الجيم، وممارسة الرياضة، معلقة "مدمنة جيم بس أنا تخينة شويه بسبب كورونا".





وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أن عمرها الحقيقي 48 عامًا، وأن وزنها الآن 72 كيلو، وطولها 168".





ولفتت إلى أنها لا تخجل فى أن تعلن عن عمرها الحقيقي، وأكدت : "فاضلى عامين وابقى 50".













قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها من الصغر تعتمد على نفسها، موضحة " انها تحتاج لـ شخص يتحمل معها المسئولية، خاصة بعد وفاة والدتها".





وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها تحتاج لونس فى الحياة، وزوج تتسند عليه.













قالت الفنانة نيرمين الفقي، إنها تعرضت للضرب وهي صغيرة من والدتها، بسبب شعرها.





وأضافت نرمين الفقي نرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي: "حسيت فى مرة أني آنسة، ورحت عملت شعري قصة الأسد واخدت علقة من ماما.

















ردت النجمة نيرمين الفقي، على سؤال "ليه مش بتكبري".





وأضافت نيرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنه فى الماضى كانوا يضعون لها 10 كيلو ميكب على وجهها.





ولفتت أن "الماضى كان هناك ميك أب يدعى بن كيك"، ولفتت إلى أنها تتعرض لهذا السؤال كثيرا، ويحير الجميع.







