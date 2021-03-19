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رياضة

حازم إمام: النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض لضمي خلال الفترة الماضية

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حازم إمام نجم الزمالك أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض لضمه خلال الفترة الماضية أو الحالية مشددا انه سعيد بوجوده في الزمالك حيث أنه حدد تعاقده "على بياض " في الـ 3 مرات على الرغم من وجود عروض بمقابل أكبر. 

وأضاف في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر" أن الزمالك قادر على تقديم أداء يليق بالفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من تذبذب الأداء خلال الفترة الأخيرة مشددا ان الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

أما عن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي فأكد أن انضمامه للمارد الأحمر قرار صحيح خاصة وأنه من مشجعي الفريق على الرغم من كون طريقه لعب الزمالك تناسبه بشكل أكبر.

وأضاف أن كهربا كان يلعب بإخلاص أثناء فترة انضمامه للزمالك مشددا ان كهربا كان آخر للاعبي الزمالك المنتمين للأهلي داخل الفريق. 
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