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أخبار العالم

احتجاجات في فجيج بعد قرار الجزائر طرد مزارعين مغاربة

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تظاهر مئات الأشخاص أمس الخميس في فجيج في جنوب شرق المغرب احتجاجا على طرد الجزائر مزارعين مغربيين يُسمح لهم عادة بزراعة التمور في هذه المنطقة الحدودية، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأثارت عملية الطرد هذه توترا في هذه البلدة الصغيرة المعروفة بواحتها حيث سار حشد غاضب ضم رجالا ونساء وأطفالا بلغ عددهم الأربعة آلاف بحسب المتظاهرين، على مدى ساعتين مرددين شعارات غاضبة. وأغلقت كل متاجر البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في خبر أوردته ليل الأربعاء الخميس أن السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغربيين الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة متفقا عليها لإخلاء المكان وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلنا.

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