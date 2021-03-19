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فن

حفل افتراضي.. كاتي بيري وسام سميث يظهران في توزيع جوائز جلاد ميديا 2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:57 ص
كاتي بيري
كاتي بيري
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نجلاء سليمان

يستعد عدد كبير من المشاهير للظهور في حفل توزيع جوائز جلاد ميديا، في نسختها الـ 32، المقرر إقامته يوم 8 أبريل المقبل، افتراضيا عبر الإنترنت.

جوائز جلاد هي تكريمات يمنحها تحالف المثليين والمثليات للمشاهير، لتمثيلهم المتميز لمجتمع المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، والقضايا التى تؤثر على حياتهم.

كما يتم تكريم أصحاب الإنجازات المختلفة في فروع وسائل الإعلام والفنون بما يشمل المسرح والموسيقى والصحافة والإعلان.

يشارك في الحفل السنوي قائمة كبيرة من الضيوف والمشاهير منهم كاتي بيري، سام سميث، جوجو سيوا، كليا دوفال، دانيال ليفي، يوريكا أوهارا، ستيرلينج ك براون، لافيرن كوكس.

تستضيف الحفل الممثلة نيسي ناش، وعقد القائمون على جوائز جلاد شركة مع شركة جوجل لعرض الحفل مباشرة عبر منصة يوتيوب.

 

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