رسالة مؤثرة من سارة سمير ضد مسئولي رفع الأثقال عقب استبعادها من معسكر المنتخب.. صور

أبدت البطلة الأولمبية سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، والحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، غضبها الشديد من مسؤولي الاتحاد المصرى لرفع الأثقال فى مصر، بعد استبعادها من معسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه غدًا السبت بالقاهرة.





وأكدت سارة سمير أنها تعانى من الإهمال وعدم الاهتمام من مسئولى الرياضة، حيث يتجاهلها الجميع، ولا يردون على اتصالاتها الهاتفية، مشيرة إلى أنها تحاول الاتصال بالمسئولين دون رد، بالإضافة إلى انطلاق معسكر المنتخب دون أن يخطرها أحد من مسئولى الاتحاد.





وكتبت البطلة الأولمبية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسئول عن اللي احنا فيه مفيش اهتمام ولا رعايه وحسسونا أننا خلاص موتنا حسبي الله ونعم الوكيل.





وأضافت سارة سمير:" لما يضيع حلم الأولمبياد بسبب ناس معندهاش ضمير يبقي حسبي الله ونعم الوكيل، لما افضل سنه ونص قاعده في البيت مفيش حد بيعبرني ولا بيسأل عني في البلد ولا حد بيرد على تليفوني يبقي حسبي الله ونعم الوكيل، ولماذا بعد المستوى والانجازات اللي عملتها دي يبقي هو دا رد الجميل من البلد والمسؤولين.





وتابعت: "لما لغاية دلوقتي مش عارفين يعملولي حاجه في موضوع الوقف بتاعي ولا حد مهتم بيه ولا بيتابع الموضوع، ولما أكون قاعده في البيت والمعسكر يشتغل وأنا محدش كلمني حتي في التليفيون يحسسوني بوجودي على الأقل يبقي حسبي الله ونعم الوكيل".





واختتمت :" علي فكره أحنا دايمًا الأبطال وربنا مبينساش حد شكرًا للجميع".



