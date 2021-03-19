رحيل رائد لبيب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة مخرج الكاميرا الخفية

توفي صباح اليوم، مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب، بعد صراع مع مرض السرطان، وجاري إنهاء إجراءات الدفن وتحديد موعد الجنازة.

تعرض رائد لبيب لانتكاسة صحية في الأيام القليلة الماضية، وطلبت زوجته داليا المسلماني الدعاء له بعد تدهور حالته، ودخوله العناية المركز ووضعه على الأجهزة.

وكشفت زوجة المخرج الراحل في تصريحات لصدى البلد، إن زوجها دخل المستشفى منذ حوالي أسبوعين، وظل في غرفة عادية لمدة 10 أيام، قبل أن تسوء حالته الصحية وينقل للعناية المركزة، وعدم استقرار حالته.

قدم رائد لبيب تراثا كبيرا من الأعمال التلفزيونية، بدأ مسيرته في أواخر السبعينات، وكان برنامح المقالب الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، الكاميرا الخفية، علامة مهمة في تاريخه.

أخرج رائد لبيب العديد من المسلسلات الشهيرة منها عائلة مجنونةجدا، وأحلام البنات، الرحلة، كما أخرج برنامج المقالب حسين ع الهوا للفنان الراحل حسين الإمام.