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فن

غير مستقرة.. زوجة المخرج رائد لبيب تتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:15 م
رائد لبيب
رائد لبيب
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أحمد البهى

كشفت زوجه المخرج رائد لبيب أن حالة زوجها غير مستقرة بسبب إصابته بالسرطان منذ فترة، حيث يتواجد حاليا داخل غرفة الرعاية المركزة بإحدي المستشفيات.

وأضافت زوجه المخرج رائد لبيب في تصريحات لـ صدى البلد، أن المخرج الكبير دخل المستشفي  منذ عدة أيام، وظل في غرفة عادية لمدة ١٠ أيام قبل أن تسوء حالته الصحية ليتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت حتى تستقر حالته.


يذكر أن المخرج رائد لببب اتسمت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال منها مسلسل حكاية ميزو عام 1977.


كانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل دموع الشموع ،  لتتوالى بعدها أعماله والتى كان ابرزها هند والدكتور نعمان، نص أنا نص هو  شارك أيضًا في إخراج برنامج المقالب (الكاميرا الخفية) مع الفنان (إبراهيم نصر).

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