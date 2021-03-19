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حوادث

ضبط ٢٠ طن أسمدة كيماوية محظور بيعها في الأسواق بسوهاج

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:01 م
سماد
سماد
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أنغام الجنايني
نفذت وحدة مباحث إدارة التموين في محافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.


واسفرت عن ضبط صاحب مخزن أسمدة يقيم دائرة مركز المراغة لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة أسمدة كيماوية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط 20 طن أسمدة كيماوية محظور بيعها.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مطعم، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط 150 كيلو جرام توابل وصلصة وجبنة، وأنهت الحملة أعمالها بضبط 56 قضية تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وتوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، وقضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وإدارة منشأة دون ترخيص).

حُررت اللازمة لكل واقعة على حدى.
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