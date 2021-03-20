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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة

السبت 20/مارس/2021 - 12:02 ص
تشيز كيك
تشيز كيك
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نهى هجرس
يعد تشيز كيك من الحلويات المميزة لدى الكثيرون، وخاصة عند إضافة النكهات اللذيذة والمميزة، ونقدم طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة للشيف غادة التلي.

مقادير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
3 كوب بسكوت مطحون 
100 جرام زبدة 
1 علبة حليب مكثف محلى  مغلي
نصف كوب بندق  محمص مجروش
3 موز 
400 جرام جبنة كريمي 

طريقة تحضير تشيز كيك التوفي والموز والشوكولاتة
للتشيز كيك

* يضاف 2 ظرف من كريمة مخفوقة، ثم يضاف الكاكاو والقشطة ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا

* تخلط الزبدة مع البسكويت ويفرد الخليط في قاع الصينية

* يفرد حليب مكثف محلى على خليط البسكويتو، ويرش البندق وحلقات موز

* يفرد خليط التشيز كيك

* ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك

* وتقدم بالهنا، مزينة بالكريم شانتى والموز المكرمل

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