صندوق التكافل بجامعة الأزهر يبحث تنويع مصادر الاستثمار

استعرض مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، ما تحقق من إجراءات في الدراسة الإكتوارية المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت زيادة قيم المستحقات المالية التي تصرف للسادة الأعضاء عند الإحالة للمعاش؛ لتكون الأجر الأساسي في 1/7/2014 مضافًا إليه جميع العلاوات الخاصة التي أقرت خلال الفترة من 1988م حتي 2009م ومضافًا إليه جميع العلاوات الدورية مضروبًا في 100شهر، بمعنى أن من وصل أجره الأساسي في 1/7/2014 مضافًا إليه جميع العلاوات: 850جنيه سيصرف له مبلغ 85000 ألف جنيه؛حيث يتم ضرب هذا الراتب في عدد 100شهر.



ويتحقق لأول مرة منذ إنشاء الصندوق؛ حيث يعد هذا المبلغ ضعف ما كان يصرفه قبل إجراء تلك الدراسة الإكتوارية.



من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر حسن، مدير عام الصندوق، أن الإجراءات تقترب من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الدراسة الإكتوارية، مشيرًا أنه تم الرد على استفسارت الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم الصرف بالقواعد الجديدة فور موافقة الهيئة على تعديلات الدراسة.