مهاجم مصر القادم.. الهلال السعودي يصعد كريم أشرف للفريق الأول





وعلم " صدى البلد" من مصادر خاصة، أن اللاعب سيكون سينضم بنسبة كبيرة، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقبل "للمرة الأولى" تحت قيادة محمود جابر المدير الفني للفراعنة.





ويقدم كريم أشرف مستويات رائعة مع فريق الهلال السعودي تحت 17 عاما، هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد بـ 6 أهداف، كما صنع 7 آخرين.





وسبق لـ كريم وأشرف وأن أعرب ، عن رغبته الشديدة في تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.





وقال كريم أشرف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "اللعب لمنتخب مصر حلم لي منذ الطفولة، وشرف لأي لاعب تمثيل منتخب مصر".





وتابع: "أعمل على نفسي كثيرا وأطور من إمكانياتي وأجتهد كي أنال شرف تمثيل منتخب بلادي".

تشهد الأيام القليلة المقبلة، تصعيد اللاعب المصري كريم أشرف إلى الفريق الأول بنادي الهلال السعودي، للمشاركة في تدريبات الفريق.