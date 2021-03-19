لا زيادة في الأسعار .. بيان عاجل من المؤسسة العسكرية الأردنية

أفادت صحيفة الدستور الأردنية نقلا عن المؤسسة العسكرية في المملكة بعدم رفع أسعار السلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والسكر وغيرها في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.





وأبانت المؤسسة في بيان لها، أن عدم رفع الأسعار جاء انطلاقًا من دور المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن الأردني من خلال تأمين السلع والبضائع بجودة عالية وبأقل الأسعار.





وفيما يتعلق بشهر رمضان، ذكرت المؤسسة أن هناك عروضًا للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك سيتم تقديمها بأسعار مناسبة للجميع.



