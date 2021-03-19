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محافظات

فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:54 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية الرقبة التابعة لمركز دراو ، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2450 مواطنا ومواطنة. 

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  


وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وتختتم جمعية صناع السلام لتنمية المجتمع بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية اليوم معسكرًا تدريبيًا بمدينة أسوان تمت إقامته تحت عنوان ( حوار وتعايش - أنا وأنت والأخرين ) بهدف تدريب 30 مراهقا تراوحت أعمارهم من 12 حتى 18 سنة.

ومن جانبه قال محمد شوقي رئيس الجمعية بأن المعسكر يهدف إلي نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار وقبول الآخر لدى النشء والتعايش المشترك بين الطوائف المختلفة ، وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق مساحات للحوار لنشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين المختلفين .

وأوضح محمد شوقي أن المعسكر التدريبي تضمن إقامة فاعليات تجمع الشباب المختلفين (دينيًا وثقافيًا ) بإستخدام أنشطة فنية ( رسم – تعبير حركي – مسرح – رقص حركي ) أو أنشطة حركية ورياضيه بهدف خلق مساحة حوار أمنه تستطيع فيها الفئة المستهدفة من التعبير عن نفسها مع إعطائهم بعض المهارات لنشر المعارف واليات الحوار إلي أقرانهم. 

وأشار شوقي إلى أن المعسكر شارك فيه 30 مراهقا من 12 حتى 18 سنة من مراكز نصر النوبة وكوم أمبو ودراو ومدينة أسوان ، كما تستهدف أيضًا 300 نشء مراهق آخرين عن طريق إنتاج المشتركين الأصليين في المعسكر لعدد 5 مبادرات صغيرة لنقل معارفهم إلي إقرانهم في مجتمعاتهم المحلية .
فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد
فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد
فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد
فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد
فحص 2450 مواطنا في قافلة طبية بأسوان .. شاهد
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