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أخبار العالم

الصحة السعودية: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه لـ2.7 مليون

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:34 م
التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا
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محمود نوفل


أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا عاجلا بشأن عملية التلقيح ضد كورونا في المملكة حيث أعلنت عن ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ2.7 مليون جرعة. 

وأظهرت الصحة السعودية في بيانها  ، اليوم (الجمعة)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 2.743.101 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وذكرت الصحة السعودية  أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 71 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
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