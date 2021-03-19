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فن

بمناسبة عيد الأم.. علا رشدي تنشر كواليس أغنية أنا عايزة هدنة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:58 م
علا رشدي
علا رشدي
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محمد نحلة
نشرت الفنانة علا رشدي على صفحات التواصل الاجتماعي لبرنامجها "وجهة مظر"، فيديو جديدا، لكواليس تصويرها أغنية "أنا عايزة هدنة"؛ احتفالا بعيد الأم.

يذكر أن أغنية "أنا عايزة هدنة" طرحتها الفنانة علا رشدي في عيد الأم منذ عامين، وحققت نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بسبب اختلافها عن الأغاني التقليدية المعتادة، واستعراضها للهدية الوحيدة التي ترغب فيها كل الأمهات وهي هدنة فقط.

وكان آخر ظهور النجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وصرحت علا رشدي " اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والارادة والمثابرة والإيمان" وأضافت " لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقين أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه" وقالت " نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع فيمكننا تغييره.

وقد حلت الفنانة علا رشدي كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي عرضت به الإعلان التمهيدي للجزء الثاني من برنامجها وجهة مظر والذي تستعد لتقديمه والذي ستأخذ فيه الجمهور في جولة لدى اهم نجمات الوطن العربي من منازلهن؛ لتعرف كيف يتعاملن مع التحديات التي يواجهنها كأمهات في التعامل مع اولادهن ولسن كنجوم، وللحديث عن موضوعات مختلفة، وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.

يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الامهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين  مشاهدة على قناة اليوتيوب.
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