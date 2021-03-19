مصطفى بكري: الاصطفاف بجانب الوطن فرض عين





وأضاف بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر هى الجائزة الكبرى التى يتصارع عليها الأعداء ولكن لن يفوز بها إلا شعبها.

وتابع بكرى، أن الله اختص مصر برجال يجسدون كبرياء أمة وكرامة شعب، قائلا: "المحروسة سيكون لها شأن عظيم".

وأضاف مصطفى بكرى، أن مصر تمد يدها دائما بالسلام والتسامح، لكل من يحترم إرادتها ولا يمس أمنها القومى.





وقال مصطفى بكرى، إن مصر استهدفتها، مؤامرة دولية، برعاية أجهزة مخابرات كبرى، بهدف إسقاطها ومن ثم إسقاط المنطقة، وأن "يقظة رجال الظل، القوات المسلحة، الشرطة والقضاة فى مصر" أجهضت المخططات ضد الدولة.





وأكد مصطفى بكرى، أن رجال الظل فى مصر نفذوا أعظم خطط الخداع الاستراتيجى فى التاريخ، ووجه رجال الظل الصفعات تلو الأخرى للأعداء.





وأضاف بكرى، أن رجال الظل فى مصر تصدوا لهجمات من 12 جهاز مخابرات كانوا يريدون إسقاط الدولة".

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الاصطفاف بجانب الوطن اليوم، فرض عين على المصريين جميعا.