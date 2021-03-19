حجم زيادة الحوافز لجميع الدرجات الوظيفية.. التفاصيل الكاملة

كشف الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، حجم زيادة الحوافز لجميع الدرجات الوظيفية.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "هناك حزمة من العلاوات الدورية بواقع 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، وللمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 13% لعدم المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها.
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية:" هناك تقارب في الأرقام بين المخاطبين وغير المخاطبين، حتى تكون هناك عدالة في توزيع العلاوات، حيث إن الـ 7% للمخاطبين توازي الـ 13% لغير المخاطبين.
وأشار إلي أن هناك حافزا إضافيا منذ العام الماضي بمبلغ 150 جنيها للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، ويبدأ بعد ذلك بالتدرج ليصل 175جنيها .
وأوضح أن الدرجة الثالثة يصل حافزها 225 جنيها والدرجة الثانية 275 جنيها، والدرجة الأولى 325جنيها، والمدير العام 350 جنيها والدرجة العالية 375 جنيها والدرجة الممتازة 400 جنيه، وهي زيادة تدخل على الآخر المكمل، وهي زيادة للمخاطبين وغير المخاطبين بمبلغ وفرته الدولة وصل إلى 17 مليارا.