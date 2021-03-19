البيت الأبيض يكشف سبب سقوط بايدن على سلالم طائرة الرئاسة

أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أول تعليق بشأن تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن وسقوطه على سلالم الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه إلى أتلانتا.





وقال بيان صادر عن نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير بشأن سقوط بايدن إن الرئيس بصحة جيدة، وسقط بسبب شدة الرياح.





وذكرت كارين، أن "بايدن" سقط؛ لأن "الجو عاصف جدا بالخارج.. والرياح شديدة"، موضحة أنها كانت تصعد الدرج بنفسها ، وكادت الرياح أن تسقطها .





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سقط أثناء صعوده طائرته الرئاسية، حيث تعثر 3 مرات ، وحاول الإمساك بحافة السلم ، قبل أن يسقط على ركبتيه.





وبعد ذلك نهض بايدن- البالغ من العمر 78 عاما- بشكل سريع، وصعد السلم ، قبل أن يلقي التحية ، ويدخل إلى الطائرة.





وانتشرت لقطات تعثر بايدن على سلالم الطائرة، بشكل واسع في وسائل الإعلام الأمريكية وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.