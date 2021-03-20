اتصالات النواب: أوصينا بإغلاق الألعاب والصفحات المثيرة للعنف

أكد النائب عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لابد من إغلاق كافة الألعاب و الصفحات التى تثير العنف وفقد السيطرة على الأطفال .





وأضاف سابق، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقدم بعض النواب بطلب إحاطة حول إإلاق الألعاب العنيفة مثل لعبة "ببجى"، مؤكدًا أنه بالفعل اللجنة أتخذت موقف تجاه هذه الألعاب و الصفحات العنيفة للأطفال وأوصت بإغلاق هذه الألعاب ومنعها .





وأشار البرلمانى، إلى أن سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المتخصصة من خلال وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتغلق هذه الألعاب بطرق وأساليب قانونية ، لافتًا إلى أن الأأهالى لهم دور كبير فى متابعة الاطفال وتوعيتهم بمخاطر هذه الالعاب على الصحة النفسية والعقلية لحماية أطفالهم من الوصول إلى حالات الإكتئاب التى تصل إلى الانتحار .





وجدير بالذكر أنه توفت طفلة عمرها 11 عامًا مشنوقة داخل منزلها بسبب إصابتها بإكتئاب نتيجة خسارتها بلعبة بابجى، وذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية "العربية" بعنوان، لعبة بابجي تتسبب بإنتحار طفلة مصرية.





الطفلة قمر دخلت فى حالة نفسية سيئة بسبب خسارتها فى لعبة بابجي، فأحضرت حبلا وقامت بتعليقه فى مروحة السقف وشنقت نفسها.