قرارات إنسانية.. الرئيس يوجه بصرف 1000 جنيه لـ أسر تكفل أطفالا يتامى.. ونواب: توجيهات السيسي المستمرة في دعم المواطنين تؤكد انحيازه لهم.. واهتمام غير مسبوق بمحدودي الدخل

نائب بالشيوخ: الدولة تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

أحمد دياب: توجيهات الرئيس المستمرة بدعم الطبقات الفقيرة تعكس مدى اهتمامه بهم

برلماني: الدولة عملت على تعزيز مستوى الحماية الإجتماعية للمواطنين





قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي وجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة بعد أن أقر علاوتين بنحو 7 مليارات ونصف المليار جنيه وأن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن قيمة المعاشات قد زادت 13% بنحو 31 مليار جنيه.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي قد وجه بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى مؤكدا أن قرارات الرئيس إنسانية.





وثمن نواب البرلمان توجيهات الرئيس المستمرة في دعم المواطنين وبالأخص الطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين على قدوم مرحلة قادمة تحمل الكثير من بشائر الخير.





وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، أصبحت تهدف بشكل أساسي، التخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، موضحا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار توجيهات مستمرة من شأنها دعم المواطن وتوفير حياة كريمة لهم.





واكد " البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أن الرئيس يفاجيء الجميع، بإصدار قرارات جديدة تدخل الفرحة والسرور على قلوب المصريين، أخرها زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والتوجيه بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى.





وأشار عضو مجلس الشيوخ،إلى ان الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو يعمل على تحسين أحوال متوسطي الدخل، مؤكدا أن هذه القرارات والتوجيهات، تؤكد حرص الرئيس على الوفاء بوعده في تحسين الأحوال الإجتماعية للمواطنين.





من جهته، قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان الفترة الحالية شهدت إهتمام كبير من الدولة بمحدودي الدخل والإسر البسيطة، وعملت على توفير حياة كريمة لهم، موضحا ان هذه الفئات لم يكونوا من قبل ضمن إهتمامات الدولة، ولكن الان أصبحت الدولة تبدأ بهم في مبادراتها من أجل الحصول على كافة حقوقهم.





وثمن "دياب" في تصريحاته لـ"صدى البلد" التوجيهات الرئاسية الجديدة التي إستهدفت محدودي الدخل والفئات البسيطة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التوجيهات هو تحسين معيشتهم تجاه هذه الظروف الإستثنائية التي نمر بها.





وأكد النائب أحمد دياب على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما حرص على تقديم الدعم المستمر للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث أنه منذ إعتلائه كرسي الرئاسة وهو ينحاز بشكل كبير لهذه الطبقات، بسبب إحساسه بهم وبمعاناتهم، وتأتي قراراته الأخيره بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري ورفع الحد الأدنى من الأجور تأكيدا لهذا المنطلق.





فيما ثمن النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى، موضحا أن كل ما نلمسه من إنجازات جاء نتيجة برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي أدى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة قيمة دخلهم





ولفت" القطامي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز مستويات الحماية الإجتماعية ، وذلك من خلال دعم الأسر مخفضة الدخل والفقيرة،وعملت على تمكينهم من أجل توفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تشعر بالمواطنين وتؤكد سعيها دائما لتحسين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.



