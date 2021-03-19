اتحاد طلاب عين شمس يوضح خطة الأنشطة خلال الترم الثاني

قال محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة ونائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس أن اتحاد الطلاب جاهز بخطة كبيرة من الانشطة الطلاببية وسوف تنطلق بداية الترم الثاني .





وأكد نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الانشطة الطلابية بالجامعة متوقفة على قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن عودة الدراسة، مشيرا الي انه اذا تمت عودة الدراسة بالشكل التقليدي فسوف تتم الانشطة الطلابية بالجامعة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية إنا اذا تمت الدراسة عن بعد فقط سوف نلجأ الي الانشطة اونلاين.





وأضاف خالد ،ان اتحاد الطلاب بجميع الكليات يقوم بسماعدة زملائهم خلال فترة الامتحانات ولم نتلقى شكوي من الطلاب بشأن الامتحانات.









كما أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس عن إطلاق مسابقة تصميم الملصقات "البوسترات" بمناسبة الذكرى ٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر بعنوان "نتكاتف معا يدا بيد لنصنع المستقبل" خلال الفترة من ٢٥ مارس إلى ١٦ مايو ٢٠٢١.







