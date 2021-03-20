منة فضالي: ياسمين صبرى بنوتة حلوة وبس ومحمد رمضان واثق في نفسه مش مغرور

كشفت الفنانة منة فضالى ، عن رأيها في النجم محمد رمضان .





وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "صدى البلد": "محمد رمضان ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده.. وخدها خطوة خطوة وبدأ من تحت" .





وأضافت: "بالطبع العمل معه إضافة لأن المسلسل هيبقي متشاف كويس والورق هيبقي كويس ومحمد مش بيشتغل مع أي حد وأنا عرفت أن الشغل معاه ممتع وكل الناس بتشكر فيه " .





واستكملت: "محمد رمضان من اذكي الممثلين .. وأحسن حاجه أنه مش بيسمع لحد وده أفضل حاجه وأحلى طرق النجاح.. مش مركز مين بيقول عليه ايه.. المهم هو عنده تارجت وبيشتغل على نفسه علشان يحققه".

وقالت : "مش بشوف محمد رمضان مغرور علي قد ما شايفاه واثق بنفسه لانه عمل نفسه بنفسه.. مش عارفه ليه الناس بتهاجم الإنسان اللي عمل نفسه وبدأ من تحت.. ليه مش بنهاجم الناس اللي بتطلع مرة واحده فجأه كدة".





أما عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري .





قالت فضالي: "لا تعليق .. هي حلوة وبنوته قمر وبس"، وعن سؤالها إذا عرض عليها عمل لمحمد رمضان أو ياسمين صبري من تختار، قالت: بالطبع رمضان لانه ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده".





وعن مشاركتها في رمضان المقبل في مسلسل نسل الأغراب قالت " اللي شجعني على نسل الأغراب وجود محمد سامي لأنه مخرج عبقري لو مشهد هيضيف ليا فهو له رؤية ومتميز .





أضافت " أجسد شقيقة النجم أحمد السقا وهي المرة الثانية التي أجسد فيها دور أخته بعد فيلم الديلر .





واستكملت" المسلسل يتواجد فيه نجمين كبيرين السقا وأمير كرارة والدور له هدف .. و التوليفه جديدة فوافقت بالطبع " .

و عن كواليس تعاونها مع المخرج محمد سامي قالت "محمد سامي دمرلي وشي.. أول يوم تصوير كنت عامله رموش.. وقال لي غمَّقي وشك وبعد ما عملت الميك اب.. قال لي لأ خليه يوحش تاني".





أضافت: "سألني انتي عاوزة الرموش في حاجه .. شيليها أحسن .. وبعد ما شيلتها عيني ورمت قالي بس انا عايزك كده.





واستكملت: "محمد سامي يهتم بالتفاصيل، مش بيفوت حتي الضوافر واللبس والألوان هو مش بيحب التغيير ".





وعن رأيها في المنافسة بين المسلسلات في رمضان قالت " كل مسلسل وليه طعم .. جمهور السقا وأمير لما يتجمعوا هيبقي نسبة المشاهدة عالية .. والتوقيت هيفرق اكيد في نسب المشاهدة" .





أما عن كواليس مسلسلها "مقابله مع السيد آدم٢" فقالت " التوقيت كان صعب المفروض كنت اقعد مدة أطول.. الرحلة حلوة جدا اول مرة أصور في أماكن جديدة".





وأضافت" أحببت المسلسل للغاية وكل كرو العمل .. الناس بروفيشنال ومحترمين جدا. ولم أشعر اني غريبه .. بل شعرت اني منهم .





وكشفت منه عن الفرق بين الدراما في مصر وسوريا قالت " عندهم نظام عكس عندنا.. بيتشغلوا بعدد ساعات معينه مواعيدهم مظبوطه .. اللوكيشنات متاحه والمناظر رائعة .. وعندهم بيختاروا كل واحد في دوره مظبوط معندهمش مجاملة ... عاملين كاست كل واحد في دوره".





وعن سبب عدم ظهورها في المهرجانات الفنيه قالت "مش بروح المهرجانات .. انا مش بتاعت شو "

أضافت " أنا ضد انك تروح مكان ملكش تواجد فيه غير انك تتصور .. في ناس بتروح علشان تتشتم وتبقى تريند ودة مش صح أجيب لنفسي إهانه علشان ابقي تريند .. انا مش بعرف يعني ايه تريند ".









وعن رأيها أصعب المواقف التي تواجهها حاليا قالت " معنديش عقد نفسيه ولست حاقده على أى حد وبتمني الخير لكل الناس ".

أضافت " عندي اعتراض أن كل واحد ياخد مكانته الطبيعية واللي يستحقة ..بقالي سنين بشتغل تيجي واحده لسه ظاهرة امبارح تطلبني اعمل دور صغير " .





وعن سبب عدم زواجها حتى الآن قالت: "لم أندم على عدم زواجي حتى الآن .. ولكن تفكيري حاليا تغير يمكن بسبب أنني كبرت سنا وتفكيرا .. وأعتقد لو كان رجع بيا الزمن ثلاث سنوات ماضية كنت سأفكر في الزواج وبناء أسرة حتى لو كان على حساب ترك الشغل".





وأضافت :"مش عاوزة اتجوز واتطلق .. أرغب أن يتم تربيه ولادي مع أبوهم وأمهم علشان أنا متربتش غير مع والدتي .. واللي اتحرمت منه اكيد عاوزه أعوضه في ولادي .. أنا عاوزة اعمل بيت وأسرة".





وتابعت منة فضالي، قائلة: "فيه ناس تقولي طيب اتجوزي وخلفي واتطلقي .. بقولهم ايه الجنان ده .. عاوزة اتجوز عن اقتناع يبقي زوج من عائلة محترمة.. مش شرط يبقى مليونير زي ما الناس فاكرة .. المهم عندي يعيشني عيشه كويسة ويدخل ولاده مدارس كويسة ويكون هو من عائله كويسة".





وقالت : "أنا انتقادية مش بعرف أسلم على حد وانا مش حاباه .. انا يا بحب يا بكره معنديش وسط .. الوضوح بالنسبة لي أفضل مش بعرف اكون ب١٠٠ وش .. واوقات كتير بعتذر عن حاجات بتجيلي علشان بيبقى فيها ناس ببقي عارفه إني صعب أتعامل معاهم .. انا صاحبه مبدأ".





فيما أكدت منة فضالي رغبتها في الحمل وأن يكون لديها أطفال في المستقبل.





وقالت منة "أتمنى أن أعيش مود الحامل وأن اذهب إلى الدكتور وأنه بمثابة حلم كبير بالنسبة لي".





وأكدت ان الفترة القادمة ستشهد تواجد العروض الفنية في المنصات الإلكترونية بشكل أكبر ، وأن هناك عددا من الدول لا يوجد بها منصات إلكترونية وتحديدا سوريا ، وحاليا أقوم بتصوير احد المسلسلات هناك.





وأضافت أن العقول اختلفت عن الماضي، والأطفال حاليا يشاهدون المنصات عبر الهواتف النقالة عكس مشاهدتها على التلفزيون وهو ما يعطي مشاهدة أكبر.





وتحدثت عن وجود مشكلة بخصوص تتر أحد الأعمال ، وقالت إنها تحدثت بخصوص وجودها في ترتيب التتر لكنها تخطت الامر من أجل اتمام مشاهدها وعدم إيقافه، مؤكدة أنها لا تقوم بأي مشاكل مع اي فرد من أفراد العمل.