أخبار الرياضة.. الأهلي يمدد لـ عمرو السولية وعلي معلول.. وعرض إماراتي لطارق حامد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي مباريات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ29 بين ليدز وفولهام.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اتفاق إدارة نادي الزمالك لتولي أسامة نبيه مهام مدير الكرة بالفريق إلى جانب منصبه مدرب عام للزمالك.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.
تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.