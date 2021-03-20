ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يمدد لـ عمرو السولية وعلي معلول.. وعرض إماراتي لطارق حامد

السبت 20/مارس/2021 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي مباريات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ29 بين ليدز وفولهام. 

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اتفاق إدارة نادي الزمالك لتولي أسامة نبيه مهام مدير الكرة بالفريق إلى جانب منصبه مدرب عام للزمالك.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا