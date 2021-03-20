أخبار الرياضة.. الأهلي يمدد لـ عمرو السولية وعلي معلول.. وعرض إماراتي لطارق حامد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي مباريات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ29 بين ليدز وفولهام.

أسامة نبيه مديرا للكرة بالزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اتفاق إدارة نادي الزمالك لتولي أسامة نبيه مهام مدير الكرة بالفريق إلى جانب منصبه مدرب عام للزمالك.

بشرى.. الأهلي يمدد لـ عمرو السولية وعلي معلول 3 سنوات قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات.

الشارقة الإماراتي يطلب استعارة طارق حامد كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

