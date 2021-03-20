ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. كارتيرون يبدأ في معالجة أخطاء الزمالك اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 08:12 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات والمقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق في مواجهة الترجى الأخيرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها بهدف حمدو الهونى .

ومنح كارتيرون راحة سلبية للثلاثى  أشرف بن شرقى وحميد أحداد وحمزة المثلوثى من تدريبات اليوم والتى يغيب عنها اللاعبون الدوليون الحارس محمود عبدالرحيم جنش ومحمود حمدى الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو المنضمين لصفوف المنتخب الوطنى الأول بجانب إمام عاشور  وأحمد عيد وأسامة فيصل للمنتخب الأوليمبى والدولى التونسى فرجانى ساسى المنضم لنسور قرطاج .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، حيث يحتاج الأبيض في الفوز بمواجهتي المولودية، وتونجيث، مع فوز الترجي على ممثل الجزائر في الجولة الأخيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

الزمالك يبدأ مشوار النجمة السادسة

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

الصحف الجزائرية تتغنى بصمود المولودية أمام طوفان الزمالك

مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الترجي التونسي بعد تعادل الزمالك

كارتيرون بعبع الترجي التونسي يضع خطة تصحيح مسار الزمالك أفريقيا

ترشيحاتنا

تعرف على سعر الريال السعودى فى مستهل التعاملات

بعد قليل.. محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة وسب وقذف الشعب المصري

ارتفاع مفاجئ.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021

موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها.. وريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

مدحت صالح يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات ويرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء

بهاف ستومك .. شاهد أحدث ظهور لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا