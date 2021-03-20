استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. كارتيرون يبدأ في معالجة أخطاء الزمالك اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.





ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات والمقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ويسعى الجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق في مواجهة الترجى الأخيرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها بهدف حمدو الهونى .





ومنح كارتيرون راحة سلبية للثلاثى أشرف بن شرقى وحميد أحداد وحمزة المثلوثى من تدريبات اليوم والتى يغيب عنها اللاعبون الدوليون الحارس محمود عبدالرحيم جنش ومحمود حمدى الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو المنضمين لصفوف المنتخب الوطنى الأول بجانب إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل للمنتخب الأوليمبى والدولى التونسى فرجانى ساسى المنضم لنسور قرطاج .



