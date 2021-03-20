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توك شو

ما البحيرة المسحورة بوادي الريان ولماذا سميت بذلك الاسم؟ شاهد

السبت 20/مارس/2021 - 10:57 ص
البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، تقريرا عن "البحيرة المسحورة "بوادي الريان"، أجمل المناطق الصحراوية .

ولفت التقرير إلى أنها تقع في وسط الصحراء بمنطقة "وادي الحيتان" بالفيوم ، كما وتحطيها الرمال الذهبية الناعمة من كل اتجاه وتعتبر أجمل المناطق الصحراوية في مصر .

وتعد أقل شهرة من بحير "رأس محمد" وذلك يرجع إلى إحاطتها بالعديد من الجبال والكثبان الرملية .

وتمتاز مياهها بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها ولذلك سميت بالسحرية .

وتعد المكان المثالي لممارسة رياضة التزحلق على الرمال، وتسلق الجبال والتحليق بالمظلات .
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