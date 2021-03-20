ما البحيرة المسحورة بوادي الريان ولماذا سميت بذلك الاسم؟ شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، تقريرا عن "البحيرة المسحورة "بوادي الريان"، أجمل المناطق الصحراوية .





ولفت التقرير إلى أنها تقع في وسط الصحراء بمنطقة "وادي الحيتان" بالفيوم ، كما وتحطيها الرمال الذهبية الناعمة من كل اتجاه وتعتبر أجمل المناطق الصحراوية في مصر .





وتعد أقل شهرة من بحير "رأس محمد" وذلك يرجع إلى إحاطتها بالعديد من الجبال والكثبان الرملية .





وتمتاز مياهها بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها ولذلك سميت بالسحرية .



