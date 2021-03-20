اليوم.. "نقل النواب" تتفقد ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة برفقة كامل الوزير

يتفقد وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، طريق القاهرة الإسكندرية، وميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة، بالإضافة لمحور 54 ، ويرافق الوفد خلال الجولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك ضمن زيارة لمحافظة الإسكندرية للوقوف على الإنجازات فى منظومة الطرق والكبارى، وتفقد الموانى.





من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة تشهد طفرة كبيرة فى منظومة الطرق، وذلك من أجل إعمار مصر، سواء في البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف النقل والمواصلات فى مصر أهمية قصوى، خاصة وأن التنمية الحقيقة والتطوير يبدأ من حيث تنتهى منظومة الطرق.





وأشار عابد، إلى أن ما نشهده من حزمة مشروعات فى قطاع النقل سيكون له عظيم الأثر فى سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويسهم في تقليل الكثافات المرورية، وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة.



