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أخبار العالم

لبنان.. رئيس الصحة النيابية: كآبة وتوتر عصبي آثار كورونا الجانبية

السبت 20/مارس/2021 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إن الأثار الجانبية ما بعد التعافي من كورونا هو محور عدة دراسات وابحاث بعدة دول عالمية وهناك دراسة على الجهاز العصبي اثبتت ان من كل خمسة اصابات بكورونا هناك حالة كأبة او توتر عصبي.

وتسآل عراجي فى تغريدة له على حسابه عبر "تويتر"  نقلتها ليبانون ديبايت: "هل هذا مرتبط بفيروس كورونا أو أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والعزلة هي السبب؟"

وكانت نشرت وزارة الصحة العامّة أمس الجمعة، جدولًا بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس الجمعة، عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بكورونا (3586 محلية و2 وافدة ) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 434322"

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل " 55 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5664 ".
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