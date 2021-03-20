محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة موط بالداخلة

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة موط بمركز الداخلة وذلك تمهيداََلإستكمال الإجراءات القانونية وإعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط لمحافظة الوادي الجديد يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار الرؤية المستقبلية للمدينة ، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.





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وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن في يناير الماضي عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة.





وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط يُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في الإسراع باعتماد المخطط، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز خريطة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط تمهيدًا لاعتمادها.





يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت بداية يناير صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناءًا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به.





من جانب آخر،كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد سلم عقود الوحدات السكنية التابعة لمشروع بشاير الوادي شمال مدينة الخارجة للمستفيدين من المشروع البالغ عددهم ٨٠ مستفيدا من أبناء المحافظة تمهيدا للافتتاح الرسمي للمشروع.





جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.





وأكد محافظ الوادى الجديد أن المشروع يعد المرحلة الأولى من خطة الجذب السكاني والتوسع العمراني والتنموي بالمحافظة من خلال إنشاء قرى نموذجية بالتعاون مع البنوك الوطنية، والذي يضم مجتمعا سكنيا متكاملا يضم ٨٠ منزلا ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي ومدرسة ومسجدا وسوقا تجاريا وملاعب رياضية، بالإضافة إلى استصلاح ٥٠٠ فدان مجهزة بالطاقة الشمسية والري الحديث للراغبين من المستفيدين في إقامة مشروعات زراعية.



