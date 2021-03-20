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فن

شاهد.. أحمد السقا في كواليس نسل الأغراب

السبت 20/مارس/2021 - 12:13 م
احمد السقا
احمد السقا
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ندى فكري

شارك الفنان أحمد السقا، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بنشر صورة جديدة له .


وظهر أحمد السقا في الصورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني نسل الأغراب .


و جاءت التعليقات كالتالي :

- المسلسل شكلة هيبقي جامد

-هتكسر الدنيا

-عودة السقا


مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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