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أخبار البلد

34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل

السبت 20/مارس/2021 - 01:37 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى للاعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهن 34 أما مثالية.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فازت  فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى من محافظة كفر الشيخ ،وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية.

كما أعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت قصص نجاح الأمهات كالتالى.
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل
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