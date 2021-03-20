فضل الله يقترح تأسيس قسم هندسة المنشآت الرياضية بالجامعات

اقترح الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجى الرياضي الدولي، مبادرة تأسيس قسم خاص بهندسة المنشآت الرياضية فى الجامعات المصرية، من أجل تطويرها ورفع كفاءتها والمحافظة عليها بكامل رونقها، خاصة أن التخصصات التي تواكب المستقبل والتحولات الرقمية المتسارعة دائما ما تثبت أهميتها وضرورتها مع مرور الوقت.









وقال فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "قد يبدو الأمر غريبًا نوعًا ما عند التحدث باستقلالية عن جانب هام في ملاعبنا المصرية ومرافقنا الرياضية المختلفة، وهو هندسة المنشآت الرياضية والتعامل في تلك الناحية بطريقة أكثر تخصصية واحترافية".









وأضاف: "إذا اعتبرنا هذا القطاع كغيره من القطاعات التي تحتاج متابعة واهتماما مبنيا على أسس علمية، سيتطلب الأمر تبنّي استراتيجية عمل جديدة تحدد الرؤية المطلوبة والأهداف المنشودة المراد تحقيقها بوضوح ودقة".









وتابع: "نحتاج لقطاع هندسي جديد بمفهوم غير تقليدي يجمع بين الناحية المدنية والتقنية والمعمارية لاستلام منشآتنا وملاعبنا على مستوى مصر، والعمل على تطويرها ورفع التقارير الدورية والتوصيات المستمرة بشأنها".









وأكد أن هذا الأمر بات في غاية الأهمية والضرورة دون انتظار لأعمال الصيانة والمراجعات الفنية المعتادة، خصوصًا أن تلك المرافق والمنشآت يُنفق على تشييدها ملايين الجنيهات وتكون في أفضل صورها عند افتتاحها، ولكن مع مرور الوقت وعدم وجود خطط موضوعة للإرتقاء بها ينخفض مستواها وتفقد رونقها تدريجيًا.









وشدد على أنه قد يتحقق ذلك من خلال استحداث أقسام جديدة لإدارة المنشآت الرياضية بكليات الهندسة بجامعات مصر، وليكن قسمًا تجريبيًا واحدًا في البداية نقف من خلاله على حجم احتياجنا لهذا التخصص.









وأكد أنه يتوقع أن يصبح خلال سنوات قليلة تخصصًا مطلوبًا في كل الجامعات التي استحدثت أقسامًا علمية عند شعور المجتمع والدولة بحاجتها إليها مثل الهندسة الطبية وهندسة البرمجيات وغيرها.







