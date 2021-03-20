رخيص وصحي.. ضعي هذا العشب على شعرك وشاهدي النتيجة

النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.





ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم اهم فوائد استخدام النيم لصحة الشعر..



