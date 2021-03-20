ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رخيص وصحي.. ضعي هذا العشب على شعرك وشاهدي النتيجة

السبت 20/مارس/2021 - 03:31 م
فوائد النيم للشعر
فوائد النيم للشعر
Advertisements
نهى هجرس
النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.

ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم اهم فوائد استخدام النيم لصحة الشعر..

يزيل القشرة قشرة الرأس 
هي أكثر مشاكل الشعر شيوعًا وأكثرها إثارة للقلق والتي تصيب معظم الناس، تسببها الفطريات التي تتغذى على الزهم ، قشرة الرأس هي مؤشر على فروة الرأس غير الصحية، يحتوي النيم على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تقضي على الفطريات وتهدئ فروة رأسك وتجعل فروة رأسك خالية من القشرة. 

يعزز نمو الشعر 
تؤثر المواد الكيميائية البنائية وخلايا الجلد الميتة على فروة الرأس ، والتعرض لأشعة الشمس الضارة والأوساخ والتلوث ونقص العناية المناسبة على صحة شعرك وتؤدي إلى مشاكل الشعر الرئيسية مثل توقف نمو الشعر وترققه، ويمتلك النيم خواصًا مضادة للفطريات ومتجددة تعمل على تطهير فروة الرأس وتزيل أي تراكم لتحفيز جذور الشعر وتعزيز نمو الشعر. 

يضيف لمعانًا لشعرك 
يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للعديد من منتجات التصفيف بالحرارة والروتين غير المناسب للعناية بالشعر إلى إتلاف بشرة الشعر مما يجعلها باهتة ومتضررة، الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة الموجودة في النيم تحارب تلف الشعر وتحسن ملمس شعرك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 أخطاء شائعة تسبب غزارة قشرة الرأس

النتيجة من أول استخدام ..علاجات سريعة لقشرة الرأس

لهذه الأسباب تصابين بقشرة الرأس .. إليك أسرع حيل للتخلص منها

علاج القشرة في الشتاء بوصفات طبيعية

علاج قشرة الشعر بدون أدوية وبوصفات منزلية

من مطبخك أسرع علاج لقشرة الرأس من أول استخدام

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يهدد إيهاب جلال بحرمانه من تدريب الإسماعيلي.. تفاصيل

نجم الترجي يعلق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي أو الزمالك

اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش ملفات هامة بشأن الفصل الدراسي الثاني

شربوا الحشيش داخل البيت الأبيض.. فصل 5 موظفين أمريكيين

الأزهر يعلن جداول امتحانات المعاهد لشهر مارس

انفراد.. تفاصيل التصالح بين لجنة استرداد الأموال ومجدى راسخ وإبراهيم سليمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي.. ضعي هذا العشب على شعرك وشاهدي النتيجة

BMW وجيب ودودج ومرسيدس.. مزاد جديد بجمارك السويس

شاهد.. لحظة اشتعال النيران في سيارة بالمهندسين