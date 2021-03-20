رخيص وصحي.. ضعي هذا العشب على شعرك وشاهدي النتيجة

النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.
ووفقًا لما قدمه موقع boldsky إليكم اهم فوائد استخدام النيم لصحة الشعر..
يزيل القشرة قشرة الرأس
هي أكثر مشاكل الشعر شيوعًا وأكثرها إثارة للقلق والتي تصيب معظم الناس، تسببها الفطريات التي تتغذى على الزهم ، قشرة الرأس هي مؤشر على فروة الرأس غير الصحية، يحتوي النيم على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تقضي على الفطريات وتهدئ فروة رأسك وتجعل فروة رأسك خالية من القشرة.
يعزز نمو الشعر
تؤثر المواد الكيميائية البنائية وخلايا الجلد الميتة على فروة الرأس ، والتعرض لأشعة الشمس الضارة والأوساخ والتلوث ونقص العناية المناسبة على صحة شعرك وتؤدي إلى مشاكل الشعر الرئيسية مثل توقف نمو الشعر وترققه، ويمتلك النيم خواصًا مضادة للفطريات ومتجددة تعمل على تطهير فروة الرأس وتزيل أي تراكم لتحفيز جذور الشعر وتعزيز نمو الشعر.
يضيف لمعانًا لشعرك
يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للعديد من منتجات التصفيف بالحرارة والروتين غير المناسب للعناية بالشعر إلى إتلاف بشرة الشعر مما يجعلها باهتة ومتضررة، الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة الموجودة في النيم تحارب تلف الشعر وتحسن ملمس شعرك.