وزير الدفاع الأمريكي يستبعد فرض عقوبات على الهند

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ناقش مع نظيره الهندي شراء الهند لنظام الدفاع الجوي الروسي S400 ، مضيفا أن واشنطن طلبت من جميع شركائها الابتعاد عن المعدات الروسية لتجنب العقوبات الأمريكية.





ذكر أوستن للصحفيين في نيودلهي يوم السبت إنه لم يتم تسليم أنظمة S400 إلى الهند ، وبالتالي لم تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات.





يقوم أوستن بأول زيارة يقوم بها عضو بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند كجزء من الجهود المبذولة لتشكيل تحالف من الدول التي تسعى إلى صد توكيد الصين في المنطقة.





و يعد نظام الصواريخ S-400 أكثر أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة تقدمًا في ترسانة روسيا ، وهو قادر على إسقاط كل شيء من طائرات العدو والطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مسافات تتراوح بين 40 و 400 كيلومتر.





يستمر النظام في تلقي الترقيات ، حتى مع استعداد الجيش الروسي لاستلام الجيل التالي منه ، S-500 .



