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تعليم

إعلام القاهرة توضح موقف طلاب التخلفات والأعذار من الامتحانات

السبت 20/مارس/2021 - 05:05 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة موقف الطلاب الذين لم يجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من طلاب الأعذار والتخلفات .

أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك امتحانات "غير مكتملة"  خاصة بطلاب التخلفات  و كذلك الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول الامتحانات لأي سبب ، سواء أسباب مرضية أو أعذار مقدمة من قبل الطلاب خلال الامتحانات.

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أضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن موعد إجراء هذه الامتحانات ، من المقرر أن  تكون بعد إعلان النتيجة مباشرة خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل المقبل .

وأشارت إلى أن الفصل الدراسي سيكون نظام الحضور بواقع يومين في مقر الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الحضور بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالكلية .

كما انه بالنسبة لباقي الأيام يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، مع وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، فالطلاب مؤهلون للتعامل من خلالها ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كبير من خلال الورش والدروات التدريبية التي تم تقديمها لهم .

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية  سينطلق يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" وذلك لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .
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