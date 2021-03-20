إعلام القاهرة توضح موقف طلاب التخلفات والأعذار من الامتحانات

أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك امتحانات "غير مكتملة" خاصة بطلاب التخلفات و كذلك الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول الامتحانات لأي سبب ، سواء أسباب مرضية أو أعذار مقدمة من قبل الطلاب خلال الامتحانات.





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كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة موقف الطلاب الذين لم يجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من طلاب الأعذار والتخلفات .أضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن موعد إجراء هذه الامتحانات ، من المقرر أن تكون بعد إعلان النتيجة مباشرة خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل المقبل .وأشارت إلى أن الفصل الدراسي سيكون نظام الحضور بواقع يومين في مقر الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الحضور بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالكلية .كما انه بالنسبة لباقي الأيام يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، مع وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، فالطلاب مؤهلون للتعامل من خلالها ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كبير من خلال الورش والدروات التدريبية التي تم تقديمها لهم .وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية سينطلق يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" وذلك لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .