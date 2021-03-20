إعلام القاهرة توضح موقف طلاب التخلفات والأعذار من الامتحانات

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة موقف الطلاب الذين لم يجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من طلاب الأعذار والتخلفات .
أضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن موعد إجراء هذه الامتحانات ، من المقرر أن تكون بعد إعلان النتيجة مباشرة خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل المقبل .
وأشارت إلى أن الفصل الدراسي سيكون نظام الحضور بواقع يومين في مقر الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الحضور بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالكلية .
كما انه بالنسبة لباقي الأيام يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، مع وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، فالطلاب مؤهلون للتعامل من خلالها ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كبير من خلال الورش والدروات التدريبية التي تم تقديمها لهم .
وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية سينطلق يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" وذلك لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .
أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك امتحانات "غير مكتملة" خاصة بطلاب التخلفات و كذلك الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول الامتحانات لأي سبب ، سواء أسباب مرضية أو أعذار مقدمة من قبل الطلاب خلال الامتحانات.
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أضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن موعد إجراء هذه الامتحانات ، من المقرر أن تكون بعد إعلان النتيجة مباشرة خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل المقبل .
وأشارت إلى أن الفصل الدراسي سيكون نظام الحضور بواقع يومين في مقر الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الحضور بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالكلية .
كما انه بالنسبة لباقي الأيام يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، مع وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، فالطلاب مؤهلون للتعامل من خلالها ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كبير من خلال الورش والدروات التدريبية التي تم تقديمها لهم .
وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية سينطلق يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" وذلك لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .