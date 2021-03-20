عبد الله جمعة يحتفل مع والدته بعيد الأم .. شاهد

احتفل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد الام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر عبد الله جمعة صورً له رفقة والدته وعلق عليها: "امي ليست يوما” ولا شهرًا ولا سنة أمي كل العمر بسمة أمل معنى الحياة باختصار أجمل وطن❤️كل سنه و انتي طيبه يا ست الكل ❤️❤️".







أوخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.