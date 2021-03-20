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أخبار العالم

الإمارات.. ما هي الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا؟

السبت 20/مارس/2021 - 05:52 م
حكومة دبي
حكومة دبي
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محمود نوفل
 كشفت هيئة الصحة في دبي، عن استبعاد 7 فئات من الحصول على لقاح "فايزر"، وهم الأفراد المصابون بعدوى كوفيد-19 النشطة، ومن يعانون من حساسية شديدة أو مفرطة لأي من مكونات اللقاح، والأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعات متعددة من أي لقاحات أخرى لكوفيد-19، والأشخاص الذين تلقوا أي لقاح آخر بخلاف لقاحات كوفيد-19 ولم يمر على أخذ آخر لقاح 14 يومًا.

وتضمنت القائمة  الأشخاص الذين تلقوا في وقت سابق علاجًا سلبيًا بالأجسام المضادة كجزء من علاج كوفيد-19 مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو بلازما النقاهة، والحامل، والأشخاص الذين أصيبوا برد فعل تحسسي شديد أو فوري لجرعة سابقة من لقاح فايزر.

ونصحت الهيئة، في بيان لها، المرضي  الذين يتلقون اللقاح في غضون 3 أشهر بعد زرع الأعضاء، والأفراد المصابون بمرض الحمى الحادة وقت التطعيم، والأفراد الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة أو الستيرويدات القشرية الجهازية، والمرضى الذين يتناولون ريتوكسيماب (دواء لعلاج مرض تضخم الغدد اللمفاوية، والمرحلة الثانية والثالثة من سرطان الدم المزمن، والتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط في حالته المتوسطة والحادة) بالتوقف عن تناول الدواء قبل 4 أسابيع على الأقل من التطعيم، وإعادة البدء بعد 4 أسابيع، لتكون دورة التطعيم كاملة.

وقالت الهيئة : يجب  تحذير المرضى الذين يتناولون جرعة عالية من المنشطات بشأن الاستجابة غير الكافية للقاح، حيث إن هناك جدلًا حول المنشطات التي تشكل جرعة عالية ولكن بشكل عام المرضى الذين يتناولون بريدنيزولون 20 ملجرام أو أكثر يوميًا لمدة تزيد على شهر، أو ما يعادله، ويبدو أنهم لا يستجيبون لهذا اللقاح.
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