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سيارات

نيسان تبدأ حملة استدعاءات لـ ألتيما بسبب مشاكل فنية.. تعرف عليها

السبت 20/مارس/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات، بدء حملة استدعاءات جديدة، من سيارات ألتيما 2020-2021، في الولايات المتحدة؛ بسبب مشكلة في التوجيه.

واوضحت شركة نيسان، فى بيان لها، ان حملة الاستدعاءات تشمل 2407 سيارات، تم تجميعها بين 8 يونيو 2020، و25 يناير 2021، بمعدل عيب يقدر بنسبة 1 في المائة.

واضاف بيان شركة نيسان :" يحتمل أنه تم تصنيع بعض هذه السيارات بشكل غير صحيح، مع عدم تأمين قفل وصلة قضيب الربط بشكل صحيح. ويمكن للمالكين تجربة اهتزاز التوجيه، وإذا انفصل عن مفصل التوجيه، فقد يؤدي ذلك إلى فقد جزئي في التوجيه ، وهذا حتما يزيد من مخاطر وقوع حادث تصادم ".

وتلقت نيسان تقريرا، من تاجر، تضمن فقدان التوجيه في "ألتيما"، أثناء القيادة، نهاية العام الماضي، وبعد الفحص الجيد؛ تاكدت الشركة من أن قفل المفصل الكروي لقضيب التعادل، أصبح مفكوكًا، ومفصولا عن مفصل التوجيه، وبعد إجراء مزيد من التحقيق، قاموا بعزل دفعة الإنتاج، وشرعوا في إعلان الاستدعاء بعد شهرين.

واكدت نيسان انه سيتم إخطار مالكي السيارات المتضررة ليأخذوها إلى تاجرهم، الذي سيعيد فنيوه إحكام ربط مشابك مفصل قضيب ربط اليد اليمنى واليسرى، لتصحيح المواصفات.. وإذا كان مفقودًا؛ فسيقومون بتثبيت واحد جديد وسيتم إجراء الإصلاح مجانًا.

وتم إخطار الوكلاء في بداية مارس، ويتوقع أن يتم إخطار المالكون من نيسان في 31 من نفس الشهر، رقم الاستدعاء هو PC795.

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