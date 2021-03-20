ورش فنية ومحاضرات احتفالا بعيد الأم بالمنيا









أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا.





ونفذ قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للفنانة شيماء على بمكتبة الطفل، بجانب شرح مبسط لنموذج لقياس قوة الإبصار قدمته رنا جمال بنادى العلوم، بالإضافة إلى فعاليات الورشة الفنية رسم على الزجاج بقسم الفنون التشكيلية مع الفنانة مني وفائى، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة رسم صورة لعيد الأم نفذتها الفنانة إيمان سليمان، كما أعدت المكتبة الثقافية بدلجا ورشة فنية لسهام فضل الله، بينما أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة ألقتها سلوى ابو العلا، وتحدثت عن احتفال قدماء المصريين بهذا العيد، موضحا أنها تستحق الاحتفال الدهر كله، وأقام بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية "باقة زهور" من تنفيذ زيزي علي غلاب بإستخدام ورق القش وورق الكوشية والفوم وكوب بلاستيك وسلك، بجانب عقد بيت ثقافة دلجا لمحاضرة ثقافية حاضرها على حسن أحمد.





فى إطار حتفالات الفرع بالعيد القومي لمحافظة المنيا، نظمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية من تنفيذ الفنان مريان ناجى، كما عقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس ندوة بعنوان "عيد المنيا القومي عند شعراء المنيا" ودار الحديث حول أحداث ديرمواس في قلب ثورة ١٩١٩ ودور الأدب في ديرمواس في التعبير عنها، وذلك من خلال العديد من الكتابات منها "مأذن ديرمواس" للدكتورة كوثر عبد السلام البحيري، ورائعة الشاعر فتحي همام (يا ديرمواس على رباك سلام) على غرار قصيدة احمد شوقي ( دنشواي)، مسرحية بلد العسل والدم لمحمد حماد، مسرحية ليالي ديرمواس لممدوح عبد الحميد. وذلك بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين.



