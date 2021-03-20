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نائب إخواني في تونس يعتدي على متظاهرة تونسية.. وأحمد موسى: مليشيا تقود مشهدا عبثيا .. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 09:03 م
نائب إخواني في تونس
نائب إخواني في تونس يعتدي على سيدة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك مظاهرة كبيرة في شوارع العاصمة التونسية  ضد حزب النهضة الإخواني وراشد الغنوشي .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  تونس على صفيح ساخن بسبب وجود انقسامات سياسية ومشاكل سياسية وهناك خلافات بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان الإخواني .

وتابع  احمد موسى:"  الشعب التونسي يرغب في حل البرلمان  من اجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :"  أحد أفراد حزب النهضة ونائب  إخواني بالبرلمان التونسي  اعتدي بالضرب على سيدة في مشهد عبثي، والإخوان دول ميليشيا حقيقية ".

وأضاف احمد موسى :" الاخوان لا يعرفون الله أو الدين ودول مش بشر ولكن يتحدثون وفق مصلحة الإخوان والجماعة فقط".
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