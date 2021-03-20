نائب إخواني في تونس يعتدي على متظاهرة تونسية.. وأحمد موسى: مليشيا تقود مشهدا عبثيا .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك مظاهرة كبيرة في شوارع العاصمة التونسية ضد حزب النهضة الإخواني وراشد الغنوشي .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تونس على صفيح ساخن بسبب وجود انقسامات سياسية ومشاكل سياسية وهناك خلافات بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان الإخواني .
وتابع احمد موسى:" الشعب التونسي يرغب في حل البرلمان من اجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".
وأكمل الإعلامي احمد موسى :" أحد أفراد حزب النهضة ونائب إخواني بالبرلمان التونسي اعتدي بالضرب على سيدة في مشهد عبثي، والإخوان دول ميليشيا حقيقية ".
وأضاف احمد موسى :" الاخوان لا يعرفون الله أو الدين ودول مش بشر ولكن يتحدثون وفق مصلحة الإخوان والجماعة فقط".