لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

التورتة من الحلويات الأساسية التي يمكن تقديمها في أي مناسبة، ومع الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس يمكن إعداد تورتة في أسرع وقت في المنزل وبمكونات سهلة ومتوفرة.





ونستعرض خلال التقرير التالي طريقة عمل تورتة عيد الأم خطوة بخطوة.





المقادير:





8‏ بيضات.

‏2‏ كوب دقيق.

‏2‏ كوب سكر بودرة.

‏1‏ باكو بيكنج بودر.

ملح‏.

ملعقة صغيرة من عصير ليمون‏.





للتزيين:



3‏ أكواب كريم شانتيه

فواكه مشكلة‏

طريقة عمل تورتة عيد الأم :





- ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح‏ في وعاء كبير الحجم.‏

- تدهن الصينية بالسمن والدقيق‏.‏

- يسخن الفرن على أن تكون درجة الحرارة متوسطة.

- افصلي صفار البيض عن البياض‏.‏

- يخفق صفار البيض حتي يغلظ قوامه ويضاف السكر بالتدريج ملعقة ملعقة مع الاستمرار في الخفق‏،‏ تضاف الفانيليا‏.‏

- يضاف خليط الدقيق ملعقة معلقة مع التقليب بمعلقة خشب بخفة‏.‏

- يخفق بياض البيض جيدًا حتي تتكون رغوة ويجمد ويضاف عصير الليمون‏.‏

- اضيفي بياض البيض إلي الخليط السابق ويقلب المقدار بخفة حتي يتجانس الخليط‏.‏

- صب الخليط في الصينية ويخبز في فرن متوسط الحرارة، و عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة حتي لا تهبط الكيكة‏.‏

- ثم تترك الكيكة حتي تهدأ ثم تقلب وتتر ك حتي تبرد تمامًا قبل أن تجمل‏.‏

- تشق الكيكة بسكين حاد نصفين يفرد كوب من الكريم شانتيه علي نصف الكيكة ويرص فوقه بعض الفواكه الطازجة‏.‏

- يوضع النصف الآخر من الكيكة فوق الكريم شانتيه.

- ثم يغطي الوجه والجوانب بالكريم شانتيه وتجمل بالفواكه المنوعة‏.‏

- توضع في الثلاجة لحين التقديم‏.