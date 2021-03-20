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استرازينيكا آمن .. رئيس صحة النواب : نسعى لتطعيم 50 مليون مواطن مع نهاية 2021

السبت 20/مارس/2021 - 09:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف حاتم  رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء الأوروبية أكدا أن لقاح استرازينيكا فعال وأمن ولا خطورة  في استخدامه . 

وأضاف  أشرف حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حصلت على تطعيم لقاح استرازينيكا وهو لقاح آمن تماما، وكل اللقاحات المتواجدة في مصر أمنة وفعالة".

 وتابع أشرف حاتم:" مصر تلقت بالأمس 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني ووزيرة الصحة أعلنت أن مصر سوف تتلقى 3 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا  مع نهاية الشهر الحالي".

 واكمل اشرف حاتم:"  نأمل في تطعيم حوالي 50 مليون مواطن مع نهاية العام الحالي من أجل الوصول إلى مناعة القطيع للحد من انتشار فيروس كورونا ".

 ولفت اشرف حاتم إلى انه يتم تطعيم حوالي 1500 شخص يوميا بلقاح كورونا وهذا المعدل منخفض جدا ولابد من زيادة وتيرة تطعيم المواطنين  بلقاح كورونا "، مضيفا:" المتعافين من فيروس كورونا لا يحتاجون للتطعيم ضد فيروس كورونا نتيجة ظهور أجسام مضادة لديهم".

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