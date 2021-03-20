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أخبار العالم

إعلامية كويتية تكشف أسباب تصدر الإمارات قائمة الدول في مجال الإغاثة الإنسانية

السبت 20/مارس/2021 - 10:42 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
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ميس رضا
 أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، باختيار المجلس الاستشاري العلمي العالمي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كأفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.

وأكدت "الرشيد"؛ في تصريحات لصدى البلد، أن بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثال رائد للقيادة الحكيمة، ونموذج رائع للعطاء والإنجاز على كل المستويات فقد جعل دولة الإمارات في مقدمة وطليعة الدول المعطاءة بوقوفها وتضامنها بجانب الدول الشقيقة والصديقة في المحن والأزمات، ولم تتوان عن مد يد العون لإغاثة المتضررين في البلدان العربية والإفريقية وغيرها .

وأشارت " الرشيد"؛ إلى أن هذا التكريم الدولي الذي حظي به بن زايد هو عرفان دولي لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتقديرًا لما تقوم به الإمارات من دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الطبية ودعم المحتاجين حول العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا.

وحول الجائزة التي يمنحها المجلس الاستشاري العلمي العالمي ، قالت انها تعد من الجوائز الرفيعة التي تمنح في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديرا للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دورا بارزا في دعم المحتاجين حول العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.
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